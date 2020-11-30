شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في الفلوجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الفلوجة الواقعة ضمن محافظة الأنبار وعلى بعد 60 كيلو مترا شمال غرب العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (أبو طلحة) في قضاء الفلوجة ضمن محافظة الأنبار المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه، اعترف بعمله ضمن صفوف /داعش/ في هذا القاطع /ما يسمى بقاطع الفلوجة/ بصفة مقاتل، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقه".
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في الفلوجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.