شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش فى "يوم الشهيد": قدموا أرواحهم لتحصين الإمارات وأهل الدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، على احياء "يوم الشهيد"، الذي تحل ذكراه كل عام يوم 30 نوفمبر، مؤكدا أن روح الشهداء وحبهم لوطنهم تظل حية بينهم وينتج عنها سيرة من الفخر والعزة، وعبر عن فخره في يوم الشهيد بالقيم التي بذلها الراحلون والتضحيات التي قدموها من أجل رفعت وطنهم الإمارات.



انور قرقاش على تويتر

وغرد الدكتور أنور قرقاش، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "نحتفي في يوم الشهيد بقيم البذل و العطاء و الشهامة، نحتفي بالتضحيات التي قدمها الشهيد من أجل وطنه الإمارات، ونحتفي بخيرة شباب الوطن وروح التضحية والشجاعة التي تحصن الدار وأهل الدار، وتبقى روح الشهيد وحبه لوطنه حيّة بيننا تنسج سيرة من الفخر والعزة".

وكان قد أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن "يوم الشهيد"، الذى تحل ذكراه اليوم الاثنين، "مناسبة وطنية غالية تعزز في نفوسنا الفخر والعزة بصفوة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الأوفياء، من العسكريين والمدنيين، الذين صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، وتساموا فوق الحياة، وسطروا بدمائهم الزكية، في ميادين الشجاعة والشرف داخل الوطن وخارجه، أعظم ملاحم البطولة والفداء التي سجلها التاريخ بمداد من نور في أنصع صفحاته".

وقال الشيخ محمد بن زايد، في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد"، "في هذا اليوم المشهود من أيام الإمارات، والمفعم بالدلالات العميقة والمعاني الكبيرة، تتوحد مشاعر المواطنين، كباراً وصغاراً، وتأتلف قلوبهم، مثلما تتشابك سواعدهم في ميادين العمل الوطني من أجل رفعة الإمارات وتقدمها وريادتها، متابعا: "نترحم على شهدائنا البواسل، ونحيي ذكراهم العطرة، ونقف إجلالاً أمام تضحياتهم التي لا تضاهيها أي تضحيات، ونعبر عن الامتنان والشكر والعرفان لهم".