شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انتشار أمنى فى مدينة الناصرية بالعراق لفرض القانون وحماية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قوات الأمن العراقية فى الانتشار بمدينة الناصرية الواقعة بمحافظة ذي قار ، وذك بعد وصول تعزيزات أمنية لفرض القانون وحماية المواطنين، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، قرارا بإقالة قائد شرطة محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت الجمعة الماضى، في مدينة الناصرية .

وقال الكاظمي - بحسب بيان للواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أوردته قناة ( السومرية نيوز ) الاخبارية - " إن توتير الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد، و لا بديل عن القانون والنظام والعدل ، ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث الجمعة".

وأضاف الكاظمي " أن الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".

وكانت الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق اليوم بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وأنصار التيار الصدري في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار قد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 70 آخرين .