الجوازات تكشف آلية تجديد تأشيرة الخروج النهائي للعمالة بعد انتهائها

أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية تجديد تأشيرة “الخروج النهائي” للعمالة بعد انتهاء مدتها، والعقوبة المُقررة من أجل ذلك.

وجاء توضيح “الجوازات” خلال ردها على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن كيفية تجديد تأشيرة “الخروج النهائي” لعاملة منزلية لديه بعد انتهاء مدة الخروج النهائي لها.

وبّينت أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة 60 يوماً تفرض غرامة 1000 ريال، ليتم إلغاء التأشيرة أولاً، كما يشترط سريان صلاحية هوية مُقيم كي يمكن إتمام الإجراء.