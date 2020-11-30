سيدة مصرية .. وعظيم حالم

في الساعات التي سبقت عرض اللقاء المهم والمتفرد للسيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية مع إسعاد يونس، كان الناس في حالة ترقب ..ماذا ستقول السيدة الأولي زوجة زعيم مصر؟ ..وإلى أي مدى سيمتد الحوار ..؟!

غاب عن بعض من إستبقوا التوقعات، أن هذه السيدة العظيمة مثلها مثل عموم المصريات، اللاتي لا هم لهم سوى عماد البيت ورعاية الزوج وتوفير أقصى درجات الدفء والحنان له ولاولاده وتربيتهم بما يٌرضيها أمام الله أولاً ثم يُرضي زوجها الذي هو من عموم المصريين، والذي هو – أيضاً- من أبنائه المخلصين الذين إختاروا أشرف المهن المقدسة في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه.

سر هذه السيدة العظيمة في بساطتها، التي كانت كالسهم النافذ إلى قلوب المصريين. لم تحاول أن تستعرض بكلمات أو ثقافات ولكنها استخدمت اسلوب السهل الممتنع، الذي يروق للمصريين رجالاً ونساء ، وهو ” حديث البيت”.. حديث الصراحة والقلب.

البيت المصري هو أساس إستمرار وسلامة بنيان هذا الشعب العميق بموروثه، الذي واجه الصعاب والأزمات وصمد أمامها، وتغلب على كثير منها، وهو راض بالقليل، ناعم بالضحكة التي تعلو وجوه البسطاء الحالمين دوماً بغد أفضل للأجيال القادمة، حتى وإن لم يكونوا من المشاركين فيه.

مقولة نابليون بونابرت : ” رواء كل عظيم إمرأة”، هي حقيقة مؤكدة ، فالمرأة المحورية هي سكن العظيم الطامح الحالم، الذي يصنع التغيير ويواجه التحديات الجسام. لكن الموقف هنا قد طرأت عليه بعض التعديلات، التي أعطت للصورة بهاء وتفاصيل أكثر دقة وخصوصية، عندما تحدثت هذه السيدة المصرية، بكل هدوء وإتزان وفخر عن أن زوجها هو الذي علمها، وأضاف لها من الخبرات ما لم تكن قد أدركتها من قبل.

كان بإمكان هذه السيدة أن تقول أنها أضافت كذا وكذا، ولكنها كشفت عن سر من أسرار هذا العظيم الذي علمها كل شيء. ووضع إطاراً مستقبلياً للعلاقة ليس الزوجية فحسب، ولكن للعلاقة الإنسانية التي تبني أمة وتصنع مجداً.

هذا الحديث، وهذه الكلمات البسيطة الهادئة، كشفت عن جوانب من شخصية هذا الرجل، الذي إحتل العمل كل حياته. رجل لم يعرف الراحة في يوم من الأيام. رجل له أسلوب حياة من الساعات الأولى للصباح وحتى خلوده إلى النوم.

تحدثت السيدة إنتصار السيسي بفخر عن زوجها وكفاحه، وعن رغبته في الاعتماد على نفسه دون الإعتماد على والده ميسور الحال. أن ينبى نفسه بنفسه، أن يكون المخطط والمنفذ معاً.

الحديث الهادىء والمتزن لهذه السيدة المصرية العظيمة، كشف عن جوانب خطيرة في شخصية هذا الرجل، الذي دفعت به الأقدار ليقود سفينة مصر في أحلك الظروف وأصعب الأيام. هذه الجوانب تؤكد للجميع صدق توقعهم فيه، وعظمة إختيارهم له في ظرف تاريخي لا يُظهر إلا زعيماً تاريخياً بقدر العزم.

تحدثت هذه السيدة المصرية بهدوء، عن شغف زوجها بالعلم، عن التخطيط في دراساته، عن الألوان التي يستخدمها في الإعداد، عن إستعانة الكثيرين من زملائه بكراساته لتكون دليلاً ومرشداً لهم.

عظمة الشخصية المحورية، تجلت في كلمات هادئة عن فتاة خرجت مع خطيبها ليتحول الحديث إلى ألآم الناس وأوجاعهم ، إلى أوضاع السكن والسكنى خاصة للطبقات الدنيا من المجتمع.

تخيلوا معي شاب يتحدث لخطيبته ليس عن أحلام وردية أو عش زوجيةـ وإنما عن رؤية للحياة الآدمية للأجيال القادمة.

مع بداية تولي السيد الرئيس المسئولية، كانت دائماً ما تحاول القنوات العميلة المعادية لمصر، أن تنتج أفلامنا عن العشوائيات بهدف التقليل من شأن مصر والمصريين، فكان رده واضحاً وحاسماً : ” همه بيعايرونا بفقرنا ..بس أنا مش حاسكت”.

كانت تلك المقولة هي المقدمة لكل مشروعات تطوير العشوائيات ورفع كفاءة المناطق، بداية من الأسمرات وحتى بشائر الخير، كلها كانت أحلاماً مؤجلة عاشها في خياله وفكره قبل عقود. عاشها وهو يخطط لمستقبل هذا الوطن وأبنائه.

سر حديث هذه السيدة المصرية هو الصدق. الصدق مع النفس أولاً. سيدة مصرية وعظيم حالم خرجا من الحارة الشعبية المصرية الأصيلة التي تحمل قيم المصريين وعمقهم الحضاري.

تحية لهذه السيدة المصرية الرائعة التي نفذت إلى القلوب بحديثها الهادىء والمتزن.. وإلى زوجها عظيم مصر وباني نهضتها الحديثة..

بقلم: شريف عارف

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