الجزائر... 3 مختبرات تبدأ في إنتاج اختبار المسحة الطبية والأجسام المضادة

وأوضحت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان، أن ذلك يأتي في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، وضمان استفادة المواطنين من وسائل الحماية، وفق ما نقلته صحيفة "النهار".

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وقالت الوزارة إن الحديث يدور عن مختبرات "HUPP et IMD" لإنتاج اختبارات أخذ العينات والنقل (المسحة الطبية) بطاقة إنتاجية تقدر بـ 80000 اختبار، ومختبر "IMD" لإنتاج المسحة الطبية، ومختبر"SALEM" لإنتاج اختبارات الأجسام المضادة بطاقة إنتاجية يومية تقدر بـ 30000 فحص.

وأوضح البيان أن هذه المنتجات تخضع حاليا للاعتماد من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

يشار إلى أن هناك نوعان من الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، الأول هو اختبار المسحة الطبية PCR ويكون من خلال مسحة من الأنف أو الفم ويكشف إذا ما كان الشخص مصابا بالفيروس حاليا، وتظهر نتيجته في خلال يوم أو يومين.

أما الاختبار الثاني فهو اختبار الأجسام المضادة السريع ويجري عن طريق عينة صغيرة من الدم ويكشف ما إذا كان الشخص تعرض للإصابة في الماضي، واستجابة جهازه المناعي سواء كان قد تعافى من الفيروس أم ما زال قادرا على نقل العدوى، وتظهر نتيجته خلال نصف ساعة.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 1009 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و17 حالة وفاة وتماثل 636 مريضا للشفاء.

وبشكل عام بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بالوباء في الجزائر 82221، من بينها 2410 حالة وفاة، فيما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 53204 أشخاص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.