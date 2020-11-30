شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: استقبال 4653 دعوى مرورية خلال 3 أشهر.. وهذه المنطقة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل أعداد الدعاوي المرورية التي استقبلتها المحاكم الابتدائية في مناطق المملكة منذ بداية العام الهجري.

وأوضحت البيانات أنه بلغ إجمالي الدعاوى نحو 4653 دعوى، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الهجري 1442:(محرم – صفر- ربيع أول) أي ما يعادل استقبال 70 دعوى يوميًا خلال أيام العمل الرسمي- وفقاً لـ”الوطن”-.

وكشفت بيانات وزارة العدل أن النسبة الأعلى من القضايا المرورية الواردة للمحاكم خلال شهر ربيع الأول جاءت بـ1927 قضية، ثم شهر صفر بـ1384 قضية، تلاه شهر محرم بـ1342 قضية.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة باقي المناطق في إجمالي الدعاوى المرورية الواردة لمحاكم المملكة بـ1354 دعوى بنسبة 29.1 %، تلتها منطقة الرياض بـ1097 دعوى بنسبة 23.6%، وجاءت منطقة عسير ثالثًا بـ506 دعاوى بنسبة 10.9 %.