شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر: انخفاض الإصابات لا يعني عدم حدوث موجة ثانية من «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، من إمكانية أن تشهد المملكة موجة ثانية لفيروس “كورونا” المُستجد، رغم استمرار تسجيل أعداد إصابات منخفضة بالفيروس.

وقال غليلة في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن انخفاض حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة لا يعني عدم حدوث موجة ثانية، لكن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيجعل المملكة في أمان من هذا الفيروس.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة أدت إلى قلة تفشي الوباء بجميع المناطق.

وأبان أن معايير اختيار المملكة ضمن قائمة أفضل وجهات عالمية ‏آمنة للسفر أثناء جائحة “كورونا” تشمل مدى توفر الخدمات الصحية بها والإجراءات الوقائية داخلها.