شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. طريقة بسيطة للحفاظ على تنسيق ملفاتك المرسلة بصيغة «وورد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطعًا مصورًا، تحدث فيه عن طريقة بسيطة للحفاظ على جودة تنسيق الملفات المرسلة عبر صيغة مايكروسوفت وورد.
وقال “الحمادي” عبر حسابه بموقع تويتر: “أحياناً تقوم بإرسال ملف وورد يحتوي على خطوط معينة إلى شخص ما، وهذه الخطوط ليست متواجدة عنده، فعند فتحه للملف لن يظهر بالتنسيق المطلوب. لذلك مايكروسوفت وفّرت خاصية تضمين الخط في نفس ملف الوورد، ليستطيع الشخص الآخر فتح الملف بنفس التنسيق حتى ولو كان لا يملك الخط”.
شرح الطريقة:
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