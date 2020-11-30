شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ١٨٠ ألف إجراء نفذته «النيابة العامة» خلال أسبوع واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذت النيابة العامة، أكثر من 180 ألف إجراء، خلال أسبوع واحد، حيث شملت الاجراءات انجاز عدد من القضايا ومعالجة قضايا السجناء وشكاوى الموقوفين وقبول طلبات الزيارة الى فروع النيابة في المملكة.

وفي تغريدة عبر حساب “النيابة العامة” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيّنت أنها انجرت اكثر من 4,885 قضية من اصل 6,039 قضية واردة اليها، بالإضافة الى تقديم 336 خدمة عن بعد للمستفيدين ومعالجة 25 شكوى تقدم بها عدد من السجناء كما تم معالجة 11 شكوى تقدم بها الموقوفين والمسجونين عبر خدمة “أبشر معكم”.

وأضافت النيابة ان تم قبول اكثر من 1000 زيارة الى فروع النيابة في المملكة.