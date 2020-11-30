عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد نهاية عمره الافتراضي.. اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في ويندوز 7

الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365

اكتشف باحث فرنسي ثغرة أمنية في أشهر نسخ ويندوز التي طورتها مايكروسوفت، لكن الاكتشاف جاء بعد فوات الأوان إذ انتهى العمر الافتراضي لها.



وقال الباحث إنه اكتشف عن طريق الخطأ ثغرة أمنية تؤثر في نظامي التشغيل ويندوز 7 و Windows Server 2008 R2 أثناء العمل على تحديث أداة أمان ويندوز.

ووصل ويندوز 7 و Windows Server 2008 R2 رسميًا إلى نهاية العمر الافتراضي، وتوقفت مايكروسوفت عن توفير تحديثات الأمان المجانية.

وحسب aitnews تكمن الثغرة الأمنية في مفتاحي تسجيل تم تكوينهما بشكل خطأ لخدمات RPC Endpoint Mapper و DNSCache التي تعد جزءًا من كافة عمليات تثبيت ويندوز.

وقال الباحث كليمان لابرو إنه يمكن للمهاجم المتمتع بإمكانية الوصول إلى الأنظمة الضعيفة تعديل مفاتيح التسجيل هذه لتنشيط مفتاح فرعي تستخدمه عادةً آلية مراقبة أداء ويندوز.

فوات الأوان

ويبلغ معظم الباحثين الأمنيين مايكروسوفت عن مشكلات أمنية خطيرة مثل هذه عندما يجدونها، لكن في حالة لابرو، كان الأوان قد فات.

وقال لابرو: إنه اكتشف الثغرة بعد أن أصدر تحديثًا لأداة PrivescCheck للتحقق من التكوينات الخطأ الشائعة لأمن ويندوز، التي يمكن للبرامج الضارة إساءة استخدامها لتصعيد الامتيازات.

وأضاف تحديث أداة PrivescCheck دعمًا لمجموعة جديدة من عمليات التحقق لتقنيات تصعيد الامتيازات.

وقال لابرو: لم أعرف أن الفحوصات الجديدة تسلط الضوء على طريقة جديدة لتصعيد الامتيازات حتى بدأت التحقيق بسلسلة من التنبيهات التي تظهر عبر الأنظمة القديمة، مثل ويندوز 7، بعد أيام من إصدار تحديث الأداة.

وبحلول ذلك الوقت، كان قد فات الأوان على الباحث لإبلاغ مايكروسوفت بالمشكلة، واختار الباحث بدلاً من ذلك التدوين حول الطريقة الجديدة عبر موقعه الشخصي.

وتتوفر بعض التحديثات الأمنية لمستخدمي ويندوز 7 من خلال برنامج الدعم المدفوع المسمى (تحديثات الدعم الموسع) ESU، لكن لم يتم إصدار تصحيح لهذه المشكلة بعد.

وليس من الواضح هل ستصلح مايكروسوفت الثغرة الأمنية الجديدة.