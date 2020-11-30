شكرا لقرائتكم خبر عن زورق إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهك زورق حربي لسلاح البحرية الإسرائيلية، سيادة المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 370 متراً، وفق ما نشرت وكالة واس. وأفادت قيادة الجيش اللبناني بأنّ عناصر الزورق ألقوا عدداً من القنابل المضيئة، وردّدوا عبارات عبر مكبرات الصوت باللغة العبرية، إضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار وتوجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية، ومن ثم غادر الزورق تجاه الشواطئ المحتلة.

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