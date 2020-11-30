شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يهنئ الإمارات باليوم الوطنى الـ49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة تهنئة، إنابة عن حكومة وشعب السودان، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، والذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، في رسالته، استعداد بلاده الدائم وتطلع قيادته لتكثيف العمل البناء المشترك بين البلدين الشقيقين بما يعود عليهما بالنفع ويخدم الأهداف المشتركة القائمة على التفاهم والتنسيق وتكامل المصالح في المجالات كافة.

كما بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برسالتي تهنئة لكل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني.

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