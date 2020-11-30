شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: 4 نصائح مهمة عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الإدارة العامة للمرور نصائح مهمة لقائدي المركبات عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي. وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي اتبع الآتي: • القيادة بسرعة الطريق السريع • إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة • التأكد من خلو المسار قبل الدخول • إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي

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