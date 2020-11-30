شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الإمارات اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

تظاهرات مئات الإيرانيين في العاصمة طهران اليوم السبت، احتجاجا على عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وتوعد الزعيم الإيراني الأعلى على خامنئى اليوم السبت بالثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زاده، مضيفا أن عمله سيستمر.

في السياق ذاته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون اليوم السبت، إن إيران ستثأر لمقتل عالمها النووي البارز محسن فخري زاده "في الوقت المناسب".

واتهم روحاني إسرائيل بقتل فخري زاده في كمين قرب طهران أمس الجمعة، قائلا: "شعبنا أكثر حكمة من أن يقع فى فخ النظام الصهيوني... إيران سترد قطعا على استشهاد عالمنا في الوقت المناسب".