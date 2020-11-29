شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 13 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لـ«كورونا».. ومكة في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تحرير 12.855 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع.

وأوضحت الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”، أن مكة المكرمة حلت في الصدارة، كأعلى المناطق التي حررت فيها المخالفات بعدد 3290 مخالفة، بعدها القصيم 1980، يليها الرياض بـ 1956 حالة.

يأتي ذلك بينما سجلت جازان أقل المناطق مخالفة بـ 182 حالة، وبعدها نجران بـ 257 حالة.