شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح الآلية والغرامة المقررة لتطويف «الخروج النهائي» للعمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجابت المديرية العامة للجوازات على استفسار أحد المواطنين يسأل فيه عن طريقة تجديد الخروج النهائي للعمالة المنزلية بعد انتهاءها، حيث أشارت إلى وجود غرامة يتم تسديدها قبيل إجراء الخروج النهائي.

وقال الحساب الرسمي للجوازات على موقع تويتر: “في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يوم تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة و يشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء . سعدنا بتواصلك“.