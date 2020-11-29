"التموين" تطمئن المصريين بشأن الخضار والفاكهة والسلع التموينية

وقالت الوزارة إنها مستمرة في طرح الخضار والفاكهة بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25% داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، وفق "بوابة أخبار اليوم".

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كما أكدت على "ضخ جميع السلع الاستراتيجية واللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الدواجن لتلبية احتياجات المواطنين داخل جميع المحافظات لتوفير جميع السلع الغذائية بشكل مستمر".

في سياق متصل، أشارت "التموين" إلى تأمين احتياطي استراتيجي "جيد" من جميع السلع الاستراتيجية واللحوم يكفي لعدة أشهر قادمة.

وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي من القمح والزيت يكفي لخمسة أشهر بينما يكفي احتياطي الأرز حتي 2021، والسكر لأربعة أشهر.

وتستعد الوزارة حاليا لصرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لأصحاب البطاقات التموينية.

وتتيح الوزارة لحاملي البطاقات الاختيار من بين 28 سلعة، من خلال 30 ألف بقال تمويني، و5500 منفذ جمعيتي، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وفق المصدر ذاته.