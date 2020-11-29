شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسعى إلى إجلاء الأسر الراغبة فى العودة من إريتريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية السودانية، أنها تود أن تطمئن على سلامة المواطنين السودانيين في إريتريا، لافتة إلى أن سفارة السودان بأسمرا تعمل على إجلاء الأسر السودانية التي ترغب في العودة إلى السودان.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الأحد/ - أنها تتابع تطورات الحرب بإقليم "تيجراي" في إثيوبيا، وآخرها القصف الصاروخي الذي أطلق على مناطق متفرقة حول وداخل أسمرا.

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يسعى إلى إجلاء الأسر الراغبة فى العودة من إريتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.