شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يتبنى هجوم استهدف مصفاة صينية فى بيجى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنى التنظيم الإرهابى داعش الهجوم الذى استهدف مصفاة صينية فى بيجى بالعراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وذكر مسؤولان فى مصفاة نفط صغيرة بشمال العراق فى وقت سابق، أن صاروخا أصابها، اليوم الأحد، مما تسبب في نشوب حريق فضلا عن تعرضها لأضرار طفيفة.

وقال مسؤولو المصفاة ومسؤولون محليون إن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بعد أن أصاب الصاروخ مستودعا لتخزين الوقود داخل مصفاة الصينية.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال