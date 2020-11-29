داعش يعلن مسؤوليته عن مهاجمة مصفاة نفط في شمال العراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم الدولة، في بيان، مسؤوليته عن مهاجمة مصفاة نفط في شمال العراق، اليوم الأحد، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز منذ قليل.



قال مسؤولان بمصفاة نفط الصينية بشمال العراق إن السلطات أوقفت العمليات في المصفاة الصغيرة بعد إصابة صهريج لتخزين الوقود بصاروخين، مما تسبب في إشعال حريق في وقت سابق.

وأضاف المسؤولان أن وقف العمليات في المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 30 ألف برميل يوميا جاء بعد امتداد الحريق إلى شبكة قريبة لأنابيب النفط.