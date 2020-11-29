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وذكر أن عمر أبو ريا، هو مالك شركة الملابس "لازوردي"، وشريكه الإماراتي في الصفقة، الشيخ أسامة، صاحب شركة عقارات كبيرة في الإمارات، قريبان من إتمام الصفقة، ووفقا للمصادر فإنه من من المتوقع تمرير مبلغ قيمته خمسة وعشرين مليون دولار كدفعة أولى لشراء الفريق.
ويشار إلى أن فريق هبوعيل تل أبيب هو أحد أكبر الأندية في الدوري الإسرائيلي، ويشارك في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة الى العديد من المسابقات الأوروبية الأخرى. و
ولفت الموقع الإسرائيلية إلى أنه في حال إتمام الصفقة، فإن نادي هبوعيل تل أبيب سيكون أول فريق إسرائيلي يملكه عربي.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، في البيت الأبيض.
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أبرز بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين
كانت هذه تفاصيل خبر "يشارك في دوري أبطال أوروبا"... إماراتي يعتزم شراء فريق إسرائيلي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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