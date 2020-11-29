مرشح كويتي يقترح حلا لإنهاء عمل الوافدين في الوزارات

جاء ذلك في لقاء أجرته صحيفة القبس مع مرشح الدائرة الأولى النائب السابق كامل العوضي.

وقال العوضي: "لدينا في جميع الوزارات 97 ألف موظف غير كويتي و310 ألف كويتي".

واستنكر العوضي أن يكون نحو 26% من العاملين بقطاع الدولة من الوافدين الأجانب.

واعتبر أن الحل يكمن في إقالة 10 آلاف موظف وافد سنويا وإحلال موظفين كويتيين بدلا منهم.

وأضاف "يجب تنفيذ عملية إحلال بدءا من الآن، (وأن نقول للموظف الأجنبي) مشكور ما قصرت جزاك الله ألف خير وتودي على المطار، وتسكن وِلْدك في مكانه".

وقال إن الدولة لو نفذت هذا الاقتراح فلن يصبح هناك وجود للوافدين في الوزارات خلال 10 سنوات.

وتسعى الكويت إلى توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص، بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد صرح أن بلاده تعاني من خلل في التركيبة السكّانية يتمثل بنسبة عمالة وافدة تشكل 70٪ من تعداد السكّان البالغ عددهم حوالي 4,800 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خفضها على "مراحل" بأكثر من النصف.