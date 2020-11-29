القاهرة - سبوتنيك. وقال الفريق غوها، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة، اليوم الأحد، "أُفيد خلال الأسبوع الماضي وقوع غاراتٍ جوية واستخدام العبوات الناسفة والهجمات البّرية، إن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين، بمن فيهم الأطفال، مقلقةٌ بشكلٍ خاص".
وأضاف: "آن الأوان لوقف إطلاق النار ووقف دوامة التصعيد العسكري التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي على الأرض".
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وحث رئيس البعثة الأممية، "كلا الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما وحل النزاعات من خلال الآليات المشتركة المناسبة - وليس ساحة المعركة"، مشدداً على "أنه يتعين حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وفي وقت سابق من اليوم، قتل 7 مدنيين وأُصيب 10 آخرين من النساء والأطفال، في قصف بقذائف المدفعية، اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشنه على قرية القَازة في مديرية الدُريهِمي جنوبي الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البعثة الأممية في محافظة الحديدة: آن الأوان لوقف إطلاق النار ودوامة التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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