الإفتاء المصرية تطالب بتدخل المجتمع الدولي بوقف تهويد القدس

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ونقلت قناة "إكسترا نيوز" المصرية، مساء اليوم الأحد، عن شوقي علام، دعوته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها.

ودعا مفتي الديار المصرية، العالمين الإسلامي والعربي، بكافة منظماته وهيئاته والمجتمع الدولي، وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفى مقدمتها (اليونسكو) لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدا خطيرا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وحذر من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.

ويشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي يتزامن مع اعتماد الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين، القرار رقم 181 في العام 1947.