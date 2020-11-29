وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة علي الحريق الضخم الذي شب بمقر العضو البرلماني.
© Sputnik . Igor Samoilov
"الحريق التهم الأثاث والأوراق وأجهزة كمبيوتر كانت موجودة داخل المقر".
وتجري أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات مكثفة في الواقعة، التي حدثت قبل جولة الإعادة بين العضو البرلماني وبين مرشح أخر.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل عقار بمنطقة دار السلام وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلي مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنعها من الإمتداد لباقي العمارات المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... اندلاع حريق ضخم بمقر نائب برلماني قبل جولة الإعادة مع مرشح آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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