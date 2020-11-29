وكالة: حريق بمصفاة نفط عراقية بعد استهدافها بصاروخ

وقالت المصفاة ومسؤولون محليون إن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون احتواء الحرائق، التي اندلعت بعد أن أصاب الصاروخ مستودعا لتخزين الوقود داخل مصفاة السينية.

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ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في المصفاة التي تقع بالقرب من "بيجي"، أكبر مصفاة نفط عراقية في محافظة صلاح الدين الشمالية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن المصادر والمسؤولين.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في العراق، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

وتركزت أغلب الهجمات على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، في الفترة الأخيرة، لكن دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها، وتتهم واشنطن فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.