شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يشدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير ياسر العطوى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين فى فاعلية أقامتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة اليوم الأحد إحياءً لليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.

وألقى السفير ياسر العطوى كلمةً، خلال تلك الفاعلية، أكد فيها على أولوية القضية الفلسطينية فى السياسة الخارجية المصرية، وإيمان مصر الثابت بعدالتها، وحق الشعب الفلسطينى فى تحقيق كافة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وصولًا إلى إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوَّه السفير العطوى بموقف مصر الداعى إلى استئناف عملية السلام والمفاوضات الجادة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى حتى يُمكن الوصول إلى السلام العادل والشامل، فى إطار التسوية المنشودة التى تحقق حلًا مستدامًا وعادلًا للشعب الفلسطينى بالاستناد إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ مؤكدًا فى السياق ذاته رفض مصر لأية إجراءات أحادية تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضى الفلسطينية، باعتبارها تمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.

واختتم مساعد وزير الخارجية كلمته بالتشديد على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وهو الأمرالذى دفع مصر لرعاية ملف المصالحة بهدف تحقيق الوحدة الفلسطينية المرجوة، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى إعلاء صالح الشعب الفلسطيني، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية.