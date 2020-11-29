شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يؤكد التعاون مع الآلية الأفريقية لتحقيق الانتقال الديمقراطى والحكم الرشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى، د.عبد الله حمدوك، استمرار تعاون السودان مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتى ستسهم في رفع كفاءة عمل الحكومة الانتقالية في إعادة تأسيس الدولة ووضع لبنات الحكم الرشيد وتنمية السودان.

ونقلت وكالة أنباء السودان أن رئيس حمدوك التقى بمكتبه اليوم؛ بروفيسور" إدي مالوكا"، المدير التنفيذى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وقالت السفيرة، منى عمر؛ عضو لجنة الشخصيات رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي " إن اللقاء بحث التقدم فى إعداد التقرير السنوي وإجراءات التقييم الذاتي وفق معايير الآلية الأفريقية للتنمية "النيباد" موضحة أن اللقاء تناول سبل دعم الآلية الأفريقية للسودان لتحقيق أهداف الانتقال الديمقراطى والحكم الرشيد من خلال المساعدات الفنية المتعلقة بكتابة التقرير السنوي.

ومن ناحية اخرى أكد بروفيسور إدي مالوكا أن تجربة السودان في التعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تعد مثالاً رائداً مما شجع دولاً أخرى لتحذو حذوه.

من جانبه؛ قال د. إسماعيل محمد علي وادي؛ المشرف العام للنيباد في السودان؛ إنه منذ العام 2016م لم يتم إجراء عملية تقييم حقيقية لحالة الحكم في السودان وفق آلية مراجعة النظراء بالاتحاد الأفريقي، وذلك نظراً لطبيعة النظام السابق، مشيراً إلى أن السودان يمر بمرحلة جديدة تتطلب تعاوناً فنياً من قبل فريق عمل يتبع للاتحاد الأفريقي مع الفريق الوطني، لتحديد نقاط القوة والضعف.

وأوضح أن زيارة المدير التنفيذي جاءت بغرض الوقوف على الإجراءات المتعلقة بالتقرير السنوي وفق محاور الحكم الرشيد المرتبطة بتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.