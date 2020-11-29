الخارجية الإسرائيلية تنشر صورة نادرة لأم كلثوم مع فرقة يهودية

وذكرت الوزارة الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن صورة كوكب الشرق "أم كلثوم"، تعود للعام 1929، في بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصورة تم التقاطها مع فرقة "يهودية" في بغداد، خلال زيارتها للعاصمة العراقية، في العام 1929.

وعلى الرغم من إشارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن صورة أم كلثوم (1898 -1975) في بغداد تعود للعام 1929، فإن جُل وسائل الإعلام العربية والعالمية، تؤكد أن كوكب الشرق زارت بغداد مرتين فقط، الأولى كانت في العام 1932، والثانية في العام 1946، بدعوة ملكية، آنذاك.