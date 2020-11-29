إعلام: وفد بحريني جديد يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الحديث يدور عن وفد مكون من 40 رجل أعمال بحريني بينهم مديرو شركات وبنوك.
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وسيجري الوفد الإماراتي مباحثات مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك مع رجال أعمال إسرائيليين بهدف تشجيع الاستثمار الإسرائيلي في البحرين، بحسب المصدر ذاته.
وهذا هو ثاني وفد رسمي بحريني يصل إسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام بين تل والمنامة.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل في أول رحلة طيران تجارية لطيران الخليج إلى تل أبيب.
وخلال الزيارة والتي شهدت قمة ثلاثية بين الزياني ونتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تم الاتفاق بين إسرائيل والبحرين على تبادل السفارات.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي وقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقي سلام بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبرعاية الرئيس دونالد ترامب.
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