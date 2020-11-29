شكرا لقرائتكم خبر عن اعتصام عشرات الفلسطينيين بقرية الخان الأحمر احتجاجا على قرار هدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، احتجاجا على إعادة النظر في قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي هدمها، وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول الاستفادة من الفترة المتبقية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لعزل القدس، وتحويل الضفة إلى "كنتونات" من خلال عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني"، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مجموعة من العطاءات لاستكمال هذا المخطط.

وأوضح أنه يجري حشد التأييد الدولي لهذه القضية من خلال اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مطالبا الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن وكافة الدول بالوقوف أمام سياسات الاحتلال.

وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الأعلام الفلسطينية والرايات واللافتات التي تدعو إلى وقف التهجير ومحاولات هدم الخان الأحمر.. وشارك في الوقفة عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، والأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، وممثلون عن قوى وفصائل العمل الوطني الفلسطيني.