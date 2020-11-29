البرهان: مصر والسودان شعب واحد فى بلدين وكلاهما عمق للآخر وعلاقتنا تكاملية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي فى دولة السودان، أنه واثق فى قدرة السودانيين على إحداث التقدم المنشود، وشدد على أن العلاقات مع مصر يجب أن تكون علاقة تكامل، وأن شعبى مصر والسودان هما شعب واحد فى بلدين.

وأوضح البرهان في حواره مع جريدة الشروق، أن اتفاق السلام السودانى هدف استراتيجى بالنسبة للثورة ولا يخضع للمناورة و التكتيك، وبشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أوضح أن ذلك ليس غاية فى حد ذاته، فهو لن يقود إلى منفعة مباشرة ولكنه ظل يمثل عقبة فى الطريق وجبت إزالتها.

ووصف زيارته لمصر الشهر الماضى ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمهمة جدا بالنسبة للسودان، موضحا أن كلاهما عمق للآخر، مما يُشكل بُعدا استراتيجيا فى إطار الأمن القومى للبلدين، فالبلدان تربطهما حدود مفتوحة تمتد لآلاف الكيلومترات، عبر الصحراء من غير حواجز طبيعية، إضافة إلى الأمن البحرى والأمن المائى والأمن الجوى، مما يجعل التعاون فى هذه المجالات تقتضيه الضرورة، والتعاون يساعد كثيرا فى فهم وحل المسائل الخلافية، ويجعل سياسة البلدين قائمة على المعطيات العلمية والمصالح المشتركة بدلاٌ من الانطباع والنمطية.

وأوضح ، أن هناك آمال عريضة لدى الشعبين المصرى والسودانى بتجاوز تعقيدات فترة حكم البشير والانفتاح فى التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وشدد على أنهما شعب واحد فى دولتين، والعلاقة يجب أن تكون علاقة تكامل، ولا يجب أن يكون لها سقف تقف عنده، ويجب أن تنتهج السياسة التى تحقق المنفعة القصوى، فقد جرت تفاهمات حول ربط خط السكك الحديدية بين السودان ومصر، امتدادا إلى جنوب السودان إن شاء الله فى إطار التكامل الشامل للمنطقة، وكذلك مشروع إمداد الغاز والكهرباء، والعديد من المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، كل ذلك يُمثل بإذن الله أول الغيث لتحقيق آمال جميع شعوب المنطقة الأفريقية.