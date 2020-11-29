شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى اختتم زيارته للأردن بلقائه عاهل الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قام بزيارة إلى الأردن اليوم الأحد. وبحثا خلال اللقاء المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.

وشدد الملك عبدالله الثاني على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مشدداً على رفض المملكة لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها ومحاولات التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على أن بلاده مستمرة بتأدية دورها التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني المواقف الثابتة والواضحة للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة.