شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف عمليات تطهير وتعقيم "مشايات" المسجد الحرام للوقاية من عدوى كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثله في وكالة الشؤون الفنية والخدمية، من تطبيق عددًا من الإجراءات الاحترازية على المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام؛ لضمان سلامتها ونظافتها، وخلوها من أي فيروسات، قد تؤدى إلى نقل العدوى بين المصلين أو صفوف العاملين فى المسجد الحرام، وتأتى هذه الإجراءات ضمن مبادرة "معاً محترزون"، التى تهدف إلى رفع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام.

ونشرت رئاسة شئون الحرمين على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مجموعة من الصور للعمال وهم يكثفون عمليات تطهير وتعقيم مشايات المسجد الحرام ضمن مبادرة "معاً محترزون".



تنظيف المسجد الحرام



تطهير مشايات المسجد الحرام

وأوضح جابر بن أحمد ودعاني، مدير إدارة التطهير بالمسجد الحرام، أن المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام، تساعد زوار وقاصدي المسجد الحرام على المشي، خاصة فئة كبار السن، وتحافظ على باطن القدم، وتساهم في عمليات منع الانزلاق.



جانب من عملية التعقيم

وذكر ودعاني، إن المشايات موزعة على جميع الممرات، والتي من بينها، توسعة الملك فهد، ومشاية إسماعيل، إضافة إلى صحن المطاف وكافة ساحات المسجد الحرام المخصصة للمشي، ويصل طول كل مشاية (12م)، وعرضها (50-100سم).



المصلون يسيرون على المشيات

كما قامت الإدارة العامة المسئولة عن شئون التفويج والحشود في المسجد الحرام، بتأمين الكمامات والمعقمات والمظلات للعاملين في تفويج المعتمرين لتسهيل العمل وفق الأنظمة الصحية والوقائية والحرص على التباعد الجسدي في ظل تفشي كورونا، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، قيام المسئولين في المسجد الحرام بتوزيع أدوات الوقاية الصحية على العاملين في التفويج.

وأكد جنادي علي مدخلي، مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، أن ما تقوم به الإدارة له الأثر العظيم في تحقيق تكامل منظومة الخدمات الاجتماعية وتعزيز روح التكافل والمودة والإخاء والتوعية التي تحث عليها الشريعة الإسلامية.