شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مجلس الوزراء الإماراتى يشكل مجلسا للأمن الإلكترونى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي على تويتر إن الإمارات أقرت اليوم الأحد "إنشاء مجلس للأمن السيبراني في الدولة .. يختص بإعداد سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني".

وعين مجلس وزراء الإمارات أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس شركة أدنوك سلطان الجابر "مبعوثا خاصا لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم"

واعتمدنا تكليف سلطان الجابر مبعوثا خاصاً لدولة الإمارات في مجال التغير المناخي .. لتمثيل الدولة في كافة المحافل الخارجية وكافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الملف الحيوي الذي سيكون على رأس الأجندة الدولية المتعلقة بمستقبل العالم. pic.twitter.com/SRL6mZGRB5