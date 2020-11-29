شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل ارتفاعا في نسب الشفاء من كورونا مقارنة بحجم الإصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل تزايد في حالات الشفاء من فيروس كورونا مقارنة بحجم الإصابات اليومية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه تم تسجيل 2366 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 480 ألفا و903 حالات.
كانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلى 550 ألفا و435 حالة.
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