123 ألفًا و484 حالة إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 123 ألفًا و484 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1418 حالة وفاة بنسبة 14ر1%.
وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 114 ألفًا و963 حالة تعافٍ لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93%، بينما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 21 حالة ليصل الإجمالي إلى 218 حالة، كما أن هناك 107 حالات بالعناية المركزة.
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