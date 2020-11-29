شكرا لقرائتكم خبر عن 123 ألفًا و484 حالة إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 123 ألفًا و484 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 1418 حالة وفاة بنسبة 14ر1%.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 114 ألفًا و963 حالة تعافٍ لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر93%، بينما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 21 حالة ليصل الإجمالي إلى 218 حالة، كما أن هناك 107 حالات بالعناية المركزة.