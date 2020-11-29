شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: آلية جديدة للإعلان عن إصابات كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ، استقرار عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي .

وأوضح العبدالعالي، أنه سوف يكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا في المملكة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

وأشار إلى أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا.

وأضاف العبدالعالي أن هناك تذبذب عدد إصابات كورونا في منطقة تبوك الأسبوع الماضي.

وشدد متحدث وزارة الصحة على الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس وتقليل انتشار العدوى، ومن أهمها ارتداء الكمامات ، وغسل اليدين باستمرار ، وعدم المصافحة ، وكذلك ترك المسافات الآمنة ، بالإضافة إلى تهوية الأماكن بشكل جيد ، مشيراً إلى أن جميع هذه الأمور إذا التزمنا بها سنكون في مأمن بمشيئة الله.

وأكد متحدث الصحة على أهمية الذهاب إلى عيادات تطمن في حال الشعور بأي أعراض وخاصة الأعراض التنفسية حتى وإن لم تظهر نتيجة الفحص، مضيفاً : “بمشيئة الله بتقيد الجميع سيكون هناك تحسن لكافة المناطق، وعلينا التقيد بالاشتراطات الصحية. ”