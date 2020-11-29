طبيب مصري: فيروس كورونا يزداد قوة في الانتشار وهذا هو الحل... فيديو

وأضاف الحداد في مداخلة تليفزيوينة، اليوم الأحد، أن بروتوكولات الصحة نجحت حتى الآن في تقليل نسب الوفيات أو ثباتها.

وأكد أن "البدء مبكرا في علاج هذا الفيروس يقلل من نسب دخوله من مضاعفات خطيرة وزيادة نسب التعافي بنسبة جيدة جدا".

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"منحنى الإصابات يزاداد بشكل مضطرب وهو ما يعني أن قوة انتشار الفيروس تزداد، مشددا أن الإجراءات الاحترازية ما زالت هي الحل".

وأوضح أن

وتابع "فصل الشتاء هو تحدي للجميع وخاصة مرضى الحساسية الذين يعانون من نزلات وأزمات ربوية في موسم الشتاء بسبب تعرضهم لموجات الهواء الساقع والأنفلونزا، مشددًا على ضرورة الرجوع للعلاج الدوائي وأدوية الحساسية لمرضى الحساسية، والتغذية الجيدة للأشخاص المعافين".

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة. بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.