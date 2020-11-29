شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تخفض رسم الوقود الإضافى على فواتير الكهرباء والمياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد إن الإمارة ستخفض رسوم الوقود الإضافية على فواتير الكهرباء والمياه من أول ديسمبر، مشيرة إلى وفورات ناجمة عن إضافة موارد الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة.
تهدف دبي إلى توفير 75 بالمئة من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، وفقا للبيان.
تقرر خفض رسم الوقود الإضافي للكهرباء إلى خمسة فلوس لكل كيلووات ساعة من 6.5 فلس، وسيصبح الرسم الإضافي للمياه 0.4 فلس للجالون من 0.6 فلس.
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