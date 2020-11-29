وزيرا خارجية سلطنة عمان والبحرين يبحثان القضايا المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية بسلطة عمان بدر بن حمود البوسعيدي، اليوم الأحد، مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي يزور السلطنة حاليا، سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وناقش الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح دول المنطقة.

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