*الفريق الهلالي دائما في جاهزية تامة ومتكاملة ، مهما كانت الظروف والمتغيرات ، الشواهد خروجهم من آسيا بأسباب جائحة كورونا ، لم يحبطوا بل عادوا بكل همة وإصرار ورتبوا أوراقهم بكل هدوء وثبات وثقة ، عادوا لمباريات الدوري وواصلوا الانتصارات برغم الغيابات القهرية ، دخلوا اختبارا حقيقيا أمام منافسهم الحقيقي النصر ( مرتان ) الأولي بالدوري وفاز الهلال والثانية بكأس الملك وانتصر الهلال وتوج بالبطولة ، فريق جدير بالاحترام والتوقف لدى تلك النجاحات اللافتة المستمرة ، نظير عمل جبار مضني تكللت بالتوفيق المتزايد والنجاح المتصاعد .
*الفريق النصراوي لديه خامات مميزة محلية وأجنبية ، النصر قدم في المباراتين أمام المنافس التقليدي الهلال مستويات قوية عالية ولكن لم يوفق في التسجيل الذي هو الفيصل في حسم النتائج ، بالتالي يحتاج إعادة حساباتهم من ناحية الجهاز الفني ، بهدف استثمار تلك الخامات كما يجب وينبغي .
*دوري الأمير محمد بن سلمان ستبدأ الجولة ( 6 ) سيكون التنافس على أشده وفي تصاعد مستمر ، وفرق أخرى تعيش تخبطات فنية وعناصرية وتقدم مستويات متأرجحة ، بالتالي الفرق التي ستواصل حصد النقاط بشكل مستمر دون توقف ، من هنا هي التي ستكون منافسة وبقوة ، وأخرى ستهدر النقاط كثيرا ، بالتالي ستعيش المعاناة المؤلمة المعتادة ، نظرا لسوء العمل وتكرار الأخطاء والسلبيات .
*البطولة العربية التي سيلتقي بها الاتحاد والشباب والفائز منهما سيصل إلى النهائي ، الاتحاد يعيش حالة تأرجح في المستوى ، والشباب يعيش حالة مميزة ، من هنا إذا الاتحاد استمر على ذلكم التذبذب المخيف سيكون ممرا سهلا لفريق الشباب ، كلنا انتظار وترقب لذلكم اللقاء المرتقب ولمن سيكون الانتصار والتأهل .
*اعجبتني اللفتة الجميلة من إدارة نادي الهلال حينما وجهت دعوة خاصة للاعب الموهوب الخلوق / محمد الشلهوب لحضور النهائي لاسيما وإن اللاعب ساهم في انتصارات البطولة قبل النهائي ، فعلا : تكريم لافت وجميل وسيخلد للأبد .
*أي فريق يريد يواصل انتصاراته ، لأبد أن تكون خيارات التسجيل متعددة حتى يستطيع الحسم بكل الأساليب والطرق ، لآن من يعتمد على أسلوب واحد لن يستمر كثيرا ، قد يجد صعوبات كثيرة تعيقه من التقدم والانتصارات .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض فيصل بن بندر .. رعى النهائي المبهج بالفرح والسرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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