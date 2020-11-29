وقائع محرجة بين الإمارات إسرائيل في مطار بن غوريون

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وأكد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، صباح اليوم الأحد، بأن الواقعة الأولى حدثت بعد هبوط طائرة "فلاي دبي" الإماراتية، الأسبوع الماضي، وعلى متنها زوجين من الإمارات، لم يُسمح لهما بالدخول إلى إسرائيل، رغم دعوتهما من قبل شركة إسرائيلية.

ونقل الموقع على لسان مصادر في مطار بن غوريون، أن الزوجين الإماراتيين تعرضا لموقف محرج، واحتجا بشدة على المعاملة التي تلقاها، في وقت استقلا أول رحلة طيران إلى بلادهما، وعادا إلى دبي، فيما ادعت إسرائيل أنها منعت الزوجين من الدخول، بسبب نقص الوثائق ذات الصلة.

وبشأن الواقعة الثانية، فقد تم منع 10 إسرائيليين من ركوب طائرة متجهة إلى دبي، من بينهم رجال أعمال معروفين، أبرزهم مالك شبكة "كافيه كافيه"، رونين نمني، بسبب وجود خطأ ما في التأشيرة".

وقال رجل الأعمال الإسرائيلي:

الأمر الأكثر غرابة، هو أن زوجتي قد سافرت إلى هناك مرتين في الشهر الماضي، وهي شريكة في مشاريعنا، ولم تواجه أي مشاكل.

​وأطلقت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، الخميس الماضي، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.