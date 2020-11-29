شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بأن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر وأقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة، يأتي للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف التي أقرّتها القرارات والمواثيق الدولية وفي مُقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها.

وأكد السفير أبوعلى، بحسب بيان للجامعة العربية اليوم، حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على إقامة فعالية مركزية في مقرّها الدائم سنوياً بهذه المُناسبة تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ووقوفاً إلى جانبه في نضاله المشروع، ونظراً للظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جراء جائحة كورونا .

وقال إن الأمانة العامة ستواصل إحياء هذه المُناسبة وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني بما يتفق مع التدابير الاحترازية المعمول بها، إذ سيوجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة إلى العالم بهذه المُناسبة دعماً وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، وسيتم تعميمها على مندوبيات الدول الأعضاء ومكاتب وبعثات الجامعة بالخارج التي تُشارك في مُختلف الفعاليات التضامنية التي تنظمها الدول المُستضيفة للبعثات، وعلى مُختلف وسائل الإعلام.

كما ستقوم الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة) بإصدار عدد خاص من مجلتها الشهرية "فلسطين في شهر" يتناول مُختلف جوانب القضية الفلسطينية العادلة والمواقف الدولية المُتضامنة مع الشعب الفلسطيني لعام 2020، والتي ركّزت على الرفض الدولي لمُخططات الضم الإسرائيلية، بمُشاركة مُختلف دول العالم باستثناء الولايات المُتحدة الأمريكية، وذلك عبر تأكيدها على رفض الضم وإدانته والتصدي له، فكانت هذه المواقف الدولية المُشرّفة من أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني عام 2020 والتي أفشلت كافة هذه المُخططات كما أفشلتها نضالات الشعب الفلسطيني وموقف القيادة الفلسطينية.

وستشمل المجلة أيضاً تقريراً شاملاً عن حركة المُقاطعة الدولية وما حققته من إنجازات هذا العام وذلك في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني، بحيث سيتم تعميم هذا العدد الخاص من المجلة على مندوبيات الدول الأعضاء وبعثات الجامعة بالخارج ووسائل الاعلام كافة.