شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها لبس الكمامة.. جامعة بيشة تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت جامعة بيشة اليوم ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي 1442هـ، التي ستكون عن بعد للمقررات النظرية وحضوريًا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية، حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت وكالة الشؤون التعليمية أنه سيتم تطبيق مبدأ التباعد بين المقاعد حسب الضوابط الصحية في الاختبارات الحضورية، وتطبيق نِقَاط فرز بصري على مداخل المباني التعليمية للتحقق من قياس درجة الحرارة، ولبس الكمامات، وتعقيم الأيدي قبل الدخول للقاعات.

ودعت إلى الحضور لقاعات الاختبار قبل موعد بدء الاختبار بنصف ساعة على الأقل تجنبًا للازدحام, مشيرة إلى أنهم سيتعاملون مع الحالات المصابة بفيروس كورونا أو المخالطة وأصحاب الأعذار المقبولة بتمكينها من إجراء اختبار بديل حسب لائحة الدراسة والاختبارات بالجامعة، بعد تقديم الأعذار وإثبات الإصابة أو المخالطة من خلال التطبيقات الصحية المعتمدة.