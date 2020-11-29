وزير النفط العراقي يتوقع ارتفاع أسعار البترول في 2021

وتوقع في تصريحات لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية أن "يصل سعر البرميل 50 دولارا مطلع 2021 وسط مؤشرات على تعاف بسيط بالطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا".
© Sputnik . Sergey Subbotin
وشدد عبد الجبار أن العراق لم يطلب من "أوبك" الاستثناء من قرار تقليص الإنتاج، خوفا من حدوث تراجع جديد في سعر البرميل بالاسواق العالمية، مؤكدا أن اتفاق خفض الانتاج الذي تم إقراره من قبل الدول المنتجة للنفط (أوبك +) يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية”.
وتابع موضحا أن "نتائج الاتفاق كانت إيجابية ومؤثرة نسبيا برغم تداعيات جائحة كورونا في اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية، وحرص الاعضاء في اوبك على الالتزام بمحددات خفض الانتاج يسهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار إلى مستويات معينة".
وارتفع النفط الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار قريبا من 49 دولارا للبرميل، بفضل الآمال في أن يؤدي التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد إلى زيادة الطلب.
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