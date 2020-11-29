شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار على السعودية والبحرين والامارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا باردا، فمن المتوقع اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في السعودية، وفى الامارات الطقس مغبرا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً أما فى البحرين فيتوقع أن يكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار رعدية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتى القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتى القصيم والمدينة المنورة، فى حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-42كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا.

و الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س أحياناً.. و الخليج العربى يكون متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثانى عند 01:30 والجزر الأول عند الساعة 19:06 والجزر الثانى عند الساعة 06:13 و بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج و يحدث المد الأول عند 22:01 الثانى عند الساعة 08:40 والجزر الأول عند الساعة 15:04 والجزر الثانى عند الساعة 03:35.

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 29 18 65 30 دبــى 28 21 70 20 الشارقة 29 19 70 20 عجمان 29 21 75 25 أم القيوين 29 18 70 20 رأس الخيمة 28 19 75 30 الفجيرة 28 20 70 20 العين 28 18 70 35 ليوا 29 18 75 30 الرويس 29 18 75 25 السلع 29 18 80 35 دلما 29 22 75 40 طنب الكبرى 28 24 75 35 طنب الصغرى 28 24 75 35 أبو موسى 28 24 75 35

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأحد فى مملكة البحرين غائماً مع فرصة لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة ومع هبات قد تصل إلى 35 عقدة احياناً.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر، وقد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30%.

أعلى مد فى الساعة 5:14 مساء وفى 5:10 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 11:19 مساء وفى الساعة 11:00 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 6:07 صباحاً والغروب عن الساعة 4:45 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 27 °ﻡ

نهارًا

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا

مائل للبروده و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .