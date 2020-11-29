شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن شفاء 69 ألفًا و226 حالة من فيروس كورونا منذ انتشار الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 69 ألفًا و226 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس والذى يبلغ 94 ألفًا و980 إصابة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان ـ أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 542 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 299 حالة، إلى جانب 125 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 3153 حالات، فيما سجل 1210 إصابات جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 94 ألفًا و226 إصابة.