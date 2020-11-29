الإمارات تسيطر على حريق بشجرة زينة خارج مطعم فى "دبى مول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرق الدفاع المدنى فى إمارة دبى من السيطرة على تمدد النيران التى اندلعت فى شجرة زينة كبرى خارج مطعم فى مجمع "دبى مول" التجارى، بحسب "روسيا اليوم". وقال مصدر فى الدفاع المدنى، إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدنى بدبى يفيد بنشوب حريق فى شجرة زينة موضوعة خارج "مطعم هوكا" بدبى مول. وأضاف: "انتقل إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق، فرقة إطفاء تابعة لمركز زعبيل، وتم إخلاء المطعم والمنطقة المحيطة من الموجودين بسلام وإخماد الحريق خلال خمس دقائق دون أى اصابات".

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